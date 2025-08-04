  • 4 Августа, 20:33

В Астане стартует приём документов на образовательные гранты

Абитуриенты Астаны могут подать документы на образовательные гранты с 5 по 10 августа.

Сегодня, 19:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
unsplash Сегодня, 19:32
Сегодня, 19:32
103
Фото: unsplash

С 5 по 10 августа в столице пройдёт приём документов в вузы в рамках государственного образовательного заказа Управления образования города Астаны, передает BAQ.KZ.

Участвовать в конкурсе могут абитуриенты, поступающие на педагогические и психологические специальности. Для этого необходимо подать заявление в приёмную комиссию выбранного вуза.

Список вузов и направлений:

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

  • Педагогика и психология
  • Дошкольное обучение и воспитание
  • Подготовка учителей физики
  • Психология

Евразийский гуманитарный институт им. А. Кусаинова

  • Педагогика и психология
  • Дошкольное обучение и воспитание
  • Педагогика и методика начального обучения

Международный университет Астана

  • Педагогика и психология
  • Дошкольное обучение и воспитание
  • Педагогика и методика начального обучения
  • Подготовка учителей математики
  • Подготовка учителей информатики
  • Подготовка учителей русского языка и литературы
  • Психология

Костанайский региональный университет им. А. Байтұрсынұлы

  • Педагогика и психология
  • Дошкольное обучение и воспитание
  • Педагогика и методика начального обучения
  • Подготовка учителей математики
  • Подготовка учителей информатики
  • Подготовка учителей русского языка и литературы

Павлодарский педагогический университет им. Ә. Марғұлан

  • Педагогика и методика начального обучения
  • Подготовка учителей математики

КазНПУ им. Абая, Медицинский университет Астана

  • Педагогика и психология
  • Дошкольное обучение и воспитание
  • Психология
  • Дефектология (логопед, олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог)

Приём документов осуществляется очно — в приёмных комиссиях учебных заведений.

Самое читаемое

Наверх