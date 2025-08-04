С 5 по 10 августа в столице пройдёт приём документов в вузы в рамках государственного образовательного заказа Управления образования города Астаны, передает BAQ.KZ.

Участвовать в конкурсе могут абитуриенты, поступающие на педагогические и психологические специальности. Для этого необходимо подать заявление в приёмную комиссию выбранного вуза.

Список вузов и направлений:

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

Педагогика и психология

Дошкольное обучение и воспитание

Подготовка учителей физики

Психология

Евразийский гуманитарный институт им. А. Кусаинова

Педагогика и психология

Дошкольное обучение и воспитание

Педагогика и методика начального обучения

Международный университет Астана

Педагогика и психология

Дошкольное обучение и воспитание

Педагогика и методика начального обучения

Подготовка учителей математики

Подготовка учителей информатики

Подготовка учителей русского языка и литературы

Психология

Костанайский региональный университет им. А. Байтұрсынұлы

Педагогика и психология

Дошкольное обучение и воспитание

Педагогика и методика начального обучения

Подготовка учителей математики

Подготовка учителей информатики

Подготовка учителей русского языка и литературы

Павлодарский педагогический университет им. Ә. Марғұлан

Педагогика и методика начального обучения

Подготовка учителей математики

КазНПУ им. Абая, Медицинский университет Астана

Педагогика и психология

Дошкольное обучение и воспитание

Психология

Дефектология (логопед, олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог)

Приём документов осуществляется очно — в приёмных комиссиях учебных заведений.