В Астане стартует приём документов на образовательные гранты
Абитуриенты Астаны могут подать документы на образовательные гранты с 5 по 10 августа.
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С 5 по 10 августа в столице пройдёт приём документов в вузы в рамках государственного образовательного заказа Управления образования города Астаны, передает BAQ.KZ.
Участвовать в конкурсе могут абитуриенты, поступающие на педагогические и психологические специальности. Для этого необходимо подать заявление в приёмную комиссию выбранного вуза.
Список вузов и направлений:
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
- Педагогика и психология
- Дошкольное обучение и воспитание
- Подготовка учителей физики
- Психология
Евразийский гуманитарный институт им. А. Кусаинова
- Педагогика и психология
- Дошкольное обучение и воспитание
- Педагогика и методика начального обучения
Международный университет Астана
- Педагогика и психология
- Дошкольное обучение и воспитание
- Педагогика и методика начального обучения
- Подготовка учителей математики
- Подготовка учителей информатики
- Подготовка учителей русского языка и литературы
- Психология
Костанайский региональный университет им. А. Байтұрсынұлы
- Педагогика и психология
- Дошкольное обучение и воспитание
- Педагогика и методика начального обучения
- Подготовка учителей математики
- Подготовка учителей информатики
- Подготовка учителей русского языка и литературы
Павлодарский педагогический университет им. Ә. Марғұлан
- Педагогика и методика начального обучения
- Подготовка учителей математики
КазНПУ им. Абая, Медицинский университет Астана
- Педагогика и психология
- Дошкольное обучение и воспитание
- Психология
- Дефектология (логопед, олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог)
Приём документов осуществляется очно — в приёмных комиссиях учебных заведений.
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