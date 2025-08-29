С 30 августа в столице Казахстана начинаются традиционные сельскохозяйственные ярмарки, которые будут проходить каждую субботу и воскресенье до 26 октября, передает BAQ.KZ.

На них свои товары представят производители из различных регионов страны. Мероприятия организованы акиматом города с целью повышения доступности свежих продуктов и поддержки отечественных фермеров.

Первая ярмарка состоится уже в эти выходные, 30 и 31 августа. В ней примут участие сельхозтоваропроизводители из Туркестанской области. В столицу они привезут более 600 тонн продукции — от мяса и молочной продукции до свежих овощей, фруктов, рыбы и яиц. Все продукты будут продаваться напрямую от фермеров, что обеспечит не только высокое качество, но и более низкие цены без наценок посредников.

Площадкой для ярмарки станет территория парковки ипподрома "Казанат" по адресу шоссе Каркаралы, 1. Торговля будет вестись с 9:00 до 18:00. Для удобства горожан к месту проведения ярмарки будут курсировать автобусные маршруты №18, №37 и №303. Помимо продовольственной торговли, гостей ждёт концертная программа, которая создаст праздничное настроение и превратит визит на ярмарку в настоящий семейный уикенд.

Организаторы приглашают всех жителей и гостей столицы не только приобрести свежие продукты, но и поддержать казахстанских производителей.