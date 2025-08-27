В столице стартуют ярмарки сельскохозяйственной продукции с участием товаропроизводителей из регионов страны. Они будут проходить каждую субботу и воскресенье до 26 октября, передает BAQ.KZ.

В эти выходные, 30 и 31 августа в столице состоится первая сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Туркестанской области. Они предложат разнообразие мясной, рыбной, молочной, бакалейной продукции, а также овощей и фруктов напрямую от фермеров, что способствует как повышению доступности продовольствия, так и поддержке отечественного производителя.

В частности, сельхозтоваропроизводители Туркестанской области привезут в Астану более 600 тонн продукции, в том числе 200 тонн овощей, 100 тонн мяса и мясопродуктов, 100 тонн молочных продуктов, 80 тонн бахчевой продукции, 50 тонн фруктов, 19 тонн рыбы, 12 тысяч яиц и более 60 тонн прочих продуктов питания.

Ярмарка будет проходить на территории парковки ипподрома "Казанат", по адресу шоссе Каркаралы 1. Также для удобства и комфортного доступа жителей и гостей столицы в период проведения ярмарок на место будут курсировать автобусные маршруты № 18, 37 и 303.

Сельскохозяйственная ярмарка будет работать с 9.00 до 18.00 часов.