В районе Есиль столицы началось строительство нового общественного пространства, которое станет местом притяжения для горожан и гостей Астаны, передает BAQ.KZ. Проект реализуется по инициативе частных застройщиков, сообщили в акимате.

Главным элементом будущего парка "Даму" станет искусственный пруд, вокруг которого разместят зоны для активного и семейного отдыха. Территория спроектирована по принципу круга — символа гармонии природы, архитектуры и человека. Для любителей спорта предусмотрены скейт-парк, велотрек, роллердром, каток, тюбинговые горки, баскетбольная площадка и воркаут-зона. Семьи с детьми смогут проводить время на современных игровых площадках. В парке также появятся амфитеатр и DJ-станция для проведения культурных мероприятий.

На территории разместят кофейни и небольшие торговые павильоны, а для ценителей спокойного отдыха — прогулочные аллеи, тенистые зоны для чтения и встречи. Вокруг пруда пройдут пешеходные и велосипедные дорожки. Дополнит инфраструктуру фитнес-центр, который планируют построить рядом. По замыслу авторов, парк станет уникальным пространством, объединяющим спорт, культуру и природу. Вода и круг, положенные в основу концепции, символизируют жизнь и гармонию.

В акимате напомнили, что в этом году в Астане благоустраиваются около 170 дворов, парков, скверов и бульваров во всех районах города. Большая часть работ уже завершена.