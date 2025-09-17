В Астане при помощи системы видеонаблюдения удалось пресечь ряд наркопреступлений и задержать подозреваемых в распространении запрещённых веществ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Мероприятия проходили в рамках месячника по противодействию наркомании, реализуемого полицией при координации прокуратуры города.

Так, операторы ЦОУ зафиксировали подозрительные действия мужчины и женщины возле гаражных массивов. При проверке выяснилось, что они пытались забрать "закладку" с наркотическим веществом альфа-PVP, заказанным через интернет.

В другом случае камеры зафиксировали подозрительное поведение молодого человека. Патрульные задержали 20-летнего жителя столицы, у которого изъяли 10 свёртков наркотика "скорость". Установлено, что он занимался распространением запрещённых веществ методом "закладок".

Кроме того, в ходе оперативных мероприятий задержан 34-летний мужчина, получавший крупные партии наркотиков из южного региона. Товар доставляли бесконтактным способом - закладывали на трассе, откуда он забирал партии для сбыта.

При обыске в его квартире полицейские обнаружили 21 кг наркотиков, среди которых 11 кг гашиша и 10 кг марихуаны. Освидетельствование показало, что на момент задержания подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения.

В настоящее время он помещён в изолятор временного содержания. По всем фактам ведётся следствие.