В Астане тренер по боксу и популярный блогер решил привлечь внимание к рекламе кафе нестандартным способом — снял постановочное видео с грубостью, нецензурной бранью и вызывающим поведением в общественном месте. Однако эффект оказался обратным: ролик заинтересовал не только подписчиков, но и полицию, передает BAQ.KZ со ссылкой на столичный суд.

Как установил суд, действия мужчины нарушали общественный порядок и выражали явное неуважение к окружающим. На заседании он признал вину и пояснил, что видео было частью рекламной идеи, а не попыткой кого-то оскорбить.

Несмотря на раскаяние, суд назначил ему административный арест на 15 суток по статье 434 часть 1 КоАП. При вынесении решения учли признание вины и отсутствие отягчающих обстоятельств. Постановление пока не вступило в законную силу — но история уже стала напоминанием, что ради лайков важно знать грань между креативом и нарушением закона.