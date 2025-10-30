В Астане убит бывший заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане был убит 56-летний Ержан Бабакумаров, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, между ранее знакомыми мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в драку. В результате полученных травм Бабакумаров скончался.
"Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. По факту убийства возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование", - сообщили в полиции.
Ержан Бабакумаров занимал ключевые государственные должности. С июля 2019 года по февраль 2022 года он был заместителем акима Алматы, также возглавлял Службу центральных коммуникаций и работал в канцелярии премьер-министра. В разное время он был советником Президента и вице-министром культуры и информации.
Смерть Бабакумарова стала шоком для коллег и граждан, знавших его по многолетней работе в государственных структурах.
Самое читаемое
- Государственные деньги работают на иностранцев — депутат
- "Лукойл" не уходит из Казахстана: компания инвестирует миллиарды в добычу и переработку
- 76 объектов недвижимости возвращены государственному предприятию CTS
- Ветеран Великой Отечественной войны ушел из жизни в Астане
- Депутат Бапи обрушился с критикой на "Казпочту": тарифы выросли до 1000%