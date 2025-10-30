В Астане был убит 56-летний Ержан Бабакумаров, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, между ранее знакомыми мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в драку. В результате полученных травм Бабакумаров скончался.

"Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. По факту убийства возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование", - сообщили в полиции.

Ержан Бабакумаров занимал ключевые государственные должности. С июля 2019 года по февраль 2022 года он был заместителем акима Алматы, также возглавлял Службу центральных коммуникаций и работал в канцелярии премьер-министра. В разное время он был советником Президента и вице-министром культуры и информации.

Смерть Бабакумарова стала шоком для коллег и граждан, знавших его по многолетней работе в государственных структурах.