  • 2 Августа, 11:37

В Астане участок улицы Серкебаева частично закроют

Заранее планировать маршрут просит управление транспорта.

Сегодня, 11:12
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 11:12
Сегодня, 11:12
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Фото: Pixabay.com

С 06:00 до 23:00 часов 2 августа текущего года движение на участке улицы Е. Серкебаева будет частично перекрыто, передает BAQ.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

По информации управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, по ул. Е. Серкебаева на подходе к ул. Ш. Косшыгулулы будут проводиться работы по врезке сетей ливневой канализации.

"Рекомендуем водителям и пешеходам заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", - уточнили в управлении.

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