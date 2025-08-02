С 06:00 до 23:00 часов 2 августа текущего года движение на участке улицы Е. Серкебаева будет частично перекрыто, передает BAQ.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

По информации управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, по ул. Е. Серкебаева на подходе к ул. Ш. Косшыгулулы будут проводиться работы по врезке сетей ливневой канализации.