В Астане участок улицы Серкебаева частично закроют
Заранее планировать маршрут просит управление транспорта.
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С 06:00 до 23:00 часов 2 августа текущего года движение на участке улицы Е. Серкебаева будет частично перекрыто, передает BAQ.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
По информации управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, по ул. Е. Серкебаева на подходе к ул. Ш. Косшыгулулы будут проводиться работы по врезке сетей ливневой канализации.
"Рекомендуем водителям и пешеходам заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", - уточнили в управлении.
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