Касым-Жомарт Токаев и Серджо Маттарелла выступили с совместным заявлением для представителей СМИ, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Италия является важным и надежным стратегическим партнером Казахстана в Европейском Союзе.

По словам Касым-Жомарта Токаева, взаимодействие между странами поступательно укрепляется в различных сферах.

"Продолжается политический диалог на высоком уровне, крепнут торгово-экономические связи. В прошлом году объем двустороннего товарооборота достиг 20 млрд долларов. За 8 месяцев этого года данный показатель составил 11,3 млрд долларов. Италия является одним из крупнейших инвестиционных партнеров нашей страны. У нас успешно работают около 250 итальянских компаний. С 2005 года Италия инвестировала в экономику Казахстана более 7,6 млрд долларов. Наши отношения в этой сфере развиваются весьма плодотворно", – отметил он.

Глава нашего государства сообщил, что переговоры с Президентом Маттареллой были очень содержательными. Был рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева в Италию в прошлом году, а также определены новые направления для наращивания сотрудничества.

"Мы договорились о дальнейшем увеличении объемов взаимной торговли. Поставлена важная задача – активизировать деловые контакты в целях расширения номенклатуры товаров. Кроме того, мы приступили к рассмотрению новых инвестиционных проектов, отвечающих нашим взаимным интересам. Особое внимание было уделено отраслям энергетики, сельского хозяйства, машиностроения, легкой и пищевой промышленности. Считаем, что Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству должна сосредоточить свою работу на этой деятельности. Мы также обсудили вопросы укрепления связей в транспортно-логистической отрасли, в том числе расширение потенциала международных транспортных маршрутов, включая Транскаспийский коридор. Были рассмотрены возможности взаимодействия в секторах логистической инфраструктуры и перерабатывающей промышленности", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отметив значимость широкого внедрения цифровых технологий в экономику, собеседники обсудили возможности обмена опытом по использованию искусственного интеллекта и больших баз данных.

"Я сообщил г-ну Президенту, что наша страна готова к совместной работе по данным направлениям. Завтра Президент Маттарелла посетит крупнейший в регионе IT-стартап парк Astana Hub, где ознакомится с достижениями Казахстана в этой отрасли. Кроме того, мы договорились рассмотреть перспективы реализации инновационных проектов в сферах финансов и туризма. В целом, мы готовы создать благоприятные условия для итальянских компаний, желающих работать на нашем рынке", – заявил Президент.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено углублению культурно-гуманитарных связей. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что сегодня одной из улиц столицы будет присвоено имя легендарного итальянского путешественника Марко Поло.