Почти 60 детей выпали из окон в Астане с начала этого года
Об этом сообщили в ДП города.
В Астане с начала года зарегистрировано 59 случаев падения детей из окон квартир, 16 из которых завершились трагически. Чтобы предотвратить новые трагедии, столичная полиция усилила профилактическую работу с населением, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП города.
По данным департамента полиции, совместно с госорганами организованы подворовые обходы и встречи с жителями в местах массового скопления людей - парках, торгово-развлекательных центрах и других общественных пространствах. Во время бесед горожанам раздают памятки, листовки и брошюры с рекомендациями по обеспечению детской безопасности. С начала года проведено свыше 100 таких мероприятий.
Кроме того, профилактические материалы размещают в подъездах жилых домов, поликлиниках и детских учреждениях. Участковые инспекторы регулярно направляют напоминания в общедомовые, школьные и родительские чаты.
Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют родителям следить за детьми и устанавливать специальные блокираторы на окна.
"Проверяйте, закрыты ли окна, даже если отлучаетесь на несколько секунд. Устанавливайте блокираторы, фиксируйте москитные сетки, не позволяйте детям играть возле открытых окон. Простые меры безопасности, внимательность и ответственность взрослых способны сохранить жизнь и здоровье ребёнка", - говорится в сообщении.
