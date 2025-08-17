В Астане с начала года зарегистрировано 59 случаев падения детей из окон квартир, 16 из которых завершились трагически. Чтобы предотвратить новые трагедии, столичная полиция усилила профилактическую работу с населением, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП города.

По данным департамента полиции, совместно с госорганами организованы подворовые обходы и встречи с жителями в местах массового скопления людей - парках, торгово-развлекательных центрах и других общественных пространствах. Во время бесед горожанам раздают памятки, листовки и брошюры с рекомендациями по обеспечению детской безопасности. С начала года проведено свыше 100 таких мероприятий.

Кроме того, профилактические материалы размещают в подъездах жилых домов, поликлиниках и детских учреждениях. Участковые инспекторы регулярно направляют напоминания в общедомовые, школьные и родительские чаты.

Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют родителям следить за детьми и устанавливать специальные блокираторы на окна.