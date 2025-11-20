В Астане санврач ввела ограничения из-за роста ОРВИ
Школы и медорганизации переходят на усиленный режим.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Главный государственный санитарный врач Астаны Айгуль Шагалтаева подписала постановление о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, передает BAQ.KZ.
По данным с 1 октября 2025 года, число заболевших в столице увеличилось почти в 1,5 раза - с 14 994 до 23 002 случаев за 45 неделю. Среди заболевших детей до 14 лет - 60%, а школьников - 25%.
По результатам лабораторного мониторинга среди 285 образцов выявлено 116 положительных на вирус гриппа A(H3N2) и 6 случаев COVID-19.
В связи с этим постановлением для образовательных и медицинских учреждений Астаны введены следующие меры:
-
перевод классов с 30% заболевших на дистанционное обучение с 20 ноября по 5 декабря;
-
проведение утреннего фильтра в школах и детских садах для выявления больных;
-
оснащение медпунктов и изоляторов оборудованием и лекарствами;
-
ограничение массовых мероприятий и усиление санитарного режима;
-
расширение работы поликлиник с 8:00 до 20:00, обеспечение вызовов на дом для беременных и детей до года;
-
соблюдение масочного режима и использование средств индивидуальной защиты медицинским персоналом.
Противоэпидемические мероприятия будут действовать до улучшения ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Астане.
Самое читаемое
- В Шымкенте накрыли подпольный алкогольный цех
- Как будем отдыхать на Новый год 2026: объявлен официальный график выходных
- Казахстан может запустить национальный автомобильный бренд: что известно о проекте
- В Японии разбился малый самолет, погибли три человека
- Прорыв трубопровода в Актау повредил автомобиль и оставил яму на дороге