Главный государственный санитарный врач Астаны Айгуль Шагалтаева подписала постановление о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, передает BAQ.KZ.

По данным с 1 октября 2025 года, число заболевших в столице увеличилось почти в 1,5 раза - с 14 994 до 23 002 случаев за 45 неделю. Среди заболевших детей до 14 лет - 60%, а школьников - 25%.

По результатам лабораторного мониторинга среди 285 образцов выявлено 116 положительных на вирус гриппа A(H3N2) и 6 случаев COVID-19.

В связи с этим постановлением для образовательных и медицинских учреждений Астаны введены следующие меры:

перевод классов с 30% заболевших на дистанционное обучение с 20 ноября по 5 декабря;

проведение утреннего фильтра в школах и детских садах для выявления больных;

оснащение медпунктов и изоляторов оборудованием и лекарствами;

ограничение массовых мероприятий и усиление санитарного режима;

расширение работы поликлиник с 8:00 до 20:00, обеспечение вызовов на дом для беременных и детей до года;

соблюдение масочного режима и использование средств индивидуальной защиты медицинским персоналом.

Противоэпидемические мероприятия будут действовать до улучшения ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Астане.