В Астане четыре завершенных объекта водоотведения общей стоимостью 10,5 млрд тенге передали на баланс эксплуатирующих организаций. Соответствующее предписание Высшей аудиторской палаты РК исполнено в полном объем.

Ранее в ходе государственного аудита сферы водоотведения было установлено, что в столице ряд объектов, несмотря на полное завершение строительных работ, не был передан на баланс эксплуатирующих организаций.

Как отмечается, такая ситуация создавала сразу несколько проблем. Пока объект формально не поставлен на учет, он остается вне налогооблагаемой базы, из-за чего бюджет недополучает налоговые поступления.

Кроме того, предприятие, которое фактически обслуживает такой объект, вынуждено нести сверхнормативные расходы. При этом затраты на содержание не были предусмотрены в утвержденной тарифной смете и не имели источника покрытия.

Предписание ВАП исполнено

По итогам государственного аудита акимату Астаны было поручено передать на баланс эксплуатирующих организаций четыре завершенных объекта водоотведения общей стоимостью 10,5 млрд тенге.

Также необходимо было провести техническую инвентаризацию для выявления других аналогичных случаев.

На сегодняшний день предписание Высшей аудиторской палаты исполнено в полном объеме.

По результатам проведенной инвентаризации установлено, что только в 2025 году на баланс эксплуатирующих организаций в Астане было передано 43 объекта, построенных за счет бюджетных средств.

Аудиторы отметили, что исполнение других предписаний по итогам государственного аудита остается на контроле ведомства до их полного завершения.