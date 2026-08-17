В Астане устроили рейд у набережной: искали нарушителей чистоты и порядка
17 Августа 2026, 22:14
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17 Августа 2026, 22:1417 Августа 2026, 22:14
139Фото: акимат Астаны
В Астане провели профилактический рейд на территории Президентского парка и набережной. Проверяющие следили за чистотой, общественным порядком и соблюдением правил безопасности на воде. В рейде участвовали сотрудники районного акимата, полиции, прокуратуры и ДЧС.
Отдыхающим напоминали не оставлять мусор, соблюдать порядок и не купаться в запрещенных местах. Также проверяли стихийную торговлю и патрулировали акваторию реки. Без протоколов не обошлось. В полиции сообщили о нарушениях правил благоустройства. По части 1 статьи 501 КоАП РК составили административные протоколы.
Рейд прошел в рамках принципа «Закон и порядок» и экологической акции «Таза Қазақстан».
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