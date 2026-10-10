В Астане увеличат количество автобусов на 16 городских и экспресс-маршрутах

В Астане на городские и экспресс-маршруты дополнительно выйдут 32 автобуса. Это позволит сократить время ожидания на остановках и повысить комфорт поездок.

Как сообщает акимат столицы, изменения начнут вводить с 10 октября.

В выходные дни количество автобусов увеличат на пяти городских маршрутах:

№12 — с 11 до 12 автобусов;

№37 — с 10 до 12;

№46 — с 15 до 16;

№50 — с 12 до 14;

№64 — с 11 до 12.

С 12 октября в рабочие дни дополнительный транспорт появится ещё на шести маршрутах:

№3 — с 18 до 20 автобусов;

№4 — с 16 до 20;

№5 — с 16 до 20;

№35 — с 16 до 18;

№36 — с 17 до 18;

№63 — с 22 до 24.

Также ежедневно увеличат количество автобусов на пяти экспресс-маршрутах:

№502 — с 12 до 14 автобусов;

№505 — с 12 до 14;

№506 — с 10 до 12;

№507 — с 10 до 12;

№508 — с 10 до 12.

Увеличение числа автобусов направлено на повышение доступности общественного транспорта и улучшение качества обслуживания пассажиров столицы.