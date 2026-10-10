В Астане увеличат количество автобусов на 16 городских и экспресс-маршрутах
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В Астане на городские и экспресс-маршруты дополнительно выйдут 32 автобуса. Это позволит сократить время ожидания на остановках и повысить комфорт поездок.
Как сообщает акимат столицы, изменения начнут вводить с 10 октября.
В выходные дни количество автобусов увеличат на пяти городских маршрутах:
№12 — с 11 до 12 автобусов;
№37 — с 10 до 12;
№46 — с 15 до 16;
№50 — с 12 до 14;
№64 — с 11 до 12.
С 12 октября в рабочие дни дополнительный транспорт появится ещё на шести маршрутах:
№3 — с 18 до 20 автобусов;
№4 — с 16 до 20;
№5 — с 16 до 20;
№35 — с 16 до 18;
№36 — с 17 до 18;
№63 — с 22 до 24.
Также ежедневно увеличат количество автобусов на пяти экспресс-маршрутах:
№502 — с 12 до 14 автобусов;
№505 — с 12 до 14;
№506 — с 10 до 12;
№507 — с 10 до 12;
№508 — с 10 до 12.
Увеличение числа автобусов направлено на повышение доступности общественного транспорта и улучшение качества обслуживания пассажиров столицы.
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