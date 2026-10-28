В Астане в 2027 году начнут строить новый аэропорт: Президент Казахстана озвучил планы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в 2027 году в Астане начнется строительство нового аэропорта. К проекту планируют привлечь одну из крупнейших мировых компаний авиационной отрасли.

«Сейчас в Казахстане одновременно ведется строительство нескольких аэропортов. Подобного опыта одновременного строительства таких объектов в истории страны еще не было. Завершены работы по восстановлению аэропорта Аркалыка, в ближайшее время начнут работу аэропорты Зайсана, Катон-Карагая и Кендерли», – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев сообщил и о планах по развитию авиационной инфраструктуры столицы.

«В следующем году мы начнем строительство нового аэропорта в Астане с привлечением одной из крупнейших мировых компаний этой отрасли», – заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что для превращения Казахстана в один из ведущих транспортных центров Евразии предстоит решить ряд задач. В первую очередь речь идет о полной цифровизации транспортной отрасли, включая международные маршруты.