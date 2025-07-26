В столичном молодёжном парке волонтёры движения "Жасыл Ел" собрали 18 мешков мусора и сорной травы в ходе масштабной экологической акции в рамках национальной программы "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ со ссылкой на СЦК. Общий вес отходов превысил 150 килограммов — полтора центнера.

В течение дня более 150 молодых добровольцев очищали территорию парка, ухаживали за зелёными насаждениями и полили свыше 200 деревьев. Организаторы подчёркивают: это не просто субботник, а часть системной работы по формированию экологической культуры и ответственности среди молодёжи.

Цель таких мероприятий — не только навести порядок, но и воспитать у молодёжи осознанное отношение к природе и окружающей среде, — отметил заместитель руководителя проекта Асылбек Абдурашитов.

Особое внимание участники уделили переработке отходов: свыше 20 человек принесли из дома пластик и сдали его на переработку. А в рамках параллельной инициативы "Книжный обмен" более 30 молодых людей обменялись уже прочитанными книгами — как символ стремления к духовному и интеллектуальному росту.