В ГКП "Астана Су Арнасы" прошло совещание по вопросам цифровизации коммунальной инфраструктуры и внедрения интеллектуальных приборов учёта воды, передает BAQ.KZ.

Обсуждались этапы внедрения "умных" водосчётчиков с функцией автоматической передачи данных и их интеграции в платформу Smart Turmys. Особое внимание уделили вопросам сертификации приборов, кибербезопасности, защите персональных данных и надёжности каналов передачи.

По словам участников, внедрение системы позволит перейти к расчётам по фактическому потреблению, сократить число спорных начислений, повысить прозрачность и быстро выявлять утечки в сетях.

АО "Казцентр ЖКХ" и "Астана Су Арнасы" договорились разработать единые технические стандарты и регламенты обмена данными, а также организовать обучение специалистов.

Итогом встречи стало решение ускорить подготовку к масштабному внедрению интеллектуальных счётчиков воды и созданию цифровой экосистемы Smart Turmys в коммунальном секторе столицы.