В Астане внедряют ИИ для контроля дорог и снижения аварийности

Аким Астаны Женис Касымбек на заседании Межведомственной комиссии под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова доложил о работе по развитию транспортной системы столицы и профилактике правонарушений, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Правительства.

По его словам, в Астане зарегистрировано 456 тысяч транспортных средств, при этом дополнительно в городе эксплуатируется около 50 тысяч незарегистрированных автомобилей. Ежегодный прирост автопарка составляет 10%. Суточный поток въезда и выезда достигает 100 тысяч машин, а общее количество транспорта в городе ежедневно превышает 600 тысяч единиц.

Для улучшения дорожной ситуации и повышения безопасности в столице реализуется Комплексная программа развития транспортной системы. Создан единый оператор — Центр организации дорожного движения, который координирует парковочное пространство, транспортные потоки, светофорное регулирование, эвакуацию и транспортное планирование.

Как отметил Женис Касымбек, управление потоками осуществляется с помощью интеллектуальной транспортной системы ITS. На сегодня адаптировано 582 светофорных объекта из 818, а до конца текущего года эту работу планируется завершить полностью.

Кроме того, в Астане продолжается установка новых светофоров. Совместно с компанией Presight AI Ltd ведется модернизация системы видеонаблюдения. В рамках проекта Smart City в этом году в городе будут работать 1200 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, а свыше 60 тысяч камер интегрируют с Единым ситуационным центром.

По данным акима, за год количество камер видеонаблюдения в столице увеличилось в два раза — до 60 тысяч. Ожидается, что модернизация позволит увеличить число автоматически фиксируемых нарушений с 4 до 15, а также внедрить 35 видов видеоаналитики на базе искусственного интеллекта. Предполагается, что эти меры помогут снизить количество ДТП.