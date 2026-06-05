В Астане водитель кроссовера сбил подростка на пешеходном переходе и уехал

В Астане установлен водитель автомобиля Toyota RAV4, который сбил подростка на регулируемом пешеходном переходе. Дорожный инцидент произошёл на пересечении проспекта Сыганак и улицы Толе би. По факту ДТП проводится проверка.

Видео ДТП появилось в соцсетях

Ранее в социальных сетях распространились кадры дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 3 июня. На видео видно, как подросток пересекает проезжую часть по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора и попадает под колёса кроссовера.

После удара несовершеннолетний смог самостоятельно подняться. Очевидцы обратили внимание, что водитель не вышел из автомобиля сразу после столкновения.

Водитель установлен

В Департаменте полиции Астаны сообщили, что личность водителя уже установлена.

«Водитель автомобиля Toyota RAV4 установлен. При проезде регулируемого пешеходного перехода он допустил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора», — сообщили в полиции.

Идёт проверка

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

«По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам которой будут приняты меры в соответствии с законодательством. Автомашина помещена на коммунальную стоянку», — отметили в ДП Астаны.

Информация о состоянии подростка официально не уточняетс