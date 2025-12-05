В Астане по факту дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и маршрутного автобуса возбуждено уголовное дело, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса не справился с управлением и въехал в стоящий маршрутный автобус. В результате столкновения мужчина, управлявший микроавтобусом, скончался на месте.

Двое пострадавших доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Следственные органы устанавливают все обстоятельства аварии, проводится расследование.