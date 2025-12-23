Межрайонный суд по гражданским делам города Астаны рассмотрел иск Т. к Х. о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, причинённых в результате наезда автомобиля, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в суде.

В ходе разбирательства установлено, что ответчик Х. совершил наезд на истца, задев правый голеностопный сустав передним колесом автомобиля. В результате происшествия Т. был причинён вред здоровью средней степени тяжести. Согласно заключению медицинской экспертизы, у пострадавшего диагностированы частичный разрыв связок голеностопного сустава и ссадины.

Истец указал, что из-за полученной травмы он проходил длительное лечение, временно утратил трудоспособность и не мог исполнять свои служебные обязанности, в связи с чем лишился дохода. Кроме того, в результате происшествия был повреждён его мобильный телефон. Также Т. заявил о физических и нравственных страданиях, в том числе из-за того, что виновник и другие участники конфликта оставили его на месте происшествия без оказания помощи.

Судом установлено, что истец находился на больничном с 5 по 30 сентября 2023 года. На основании статьи 937 Гражданского кодекса с ответчика взыскан утраченный заработок в размере 290 950 тенге. В удовлетворении требований о взыскании премии в размере 100 000 тенге и компенсации расходов на ремонт мобильного телефона в сумме 48 000 тенге суд отказал ввиду отсутствия достаточных доказательств.

Рассматривая вопрос о компенсации морального вреда, суд учёл характер физических и нравственных страданий истца, включая боль, страх за состояние здоровья, необходимость длительного восстановления, а также факт оставления его в беспомощном состоянии. В результате иск в этой части был удовлетворён частично, и в пользу Т. взыскана компенсация морального вреда в размере 100 000 тенге.

Суд также отметил, что ранее вступившим в законную силу приговором Х. был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 114 Уголовного кодекса. Этот приговор имел преюдициальное значение при рассмотрении гражданского иска. Решение суда вступило в законную силу.