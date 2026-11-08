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  • В Астане водителя Toyota арестовали на 10 суток за дрифт ради просмотров

В Астане водителя Toyota арестовали на 10 суток за дрифт ради просмотров

25-летний мужчина выполнял опасные манёвры на проезжей части, чтобы снять контент для социальных сетей.

8 Ноября 2026, 12:13
АВТОР
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МВД РК 8 Ноября 2026, 12:13
8 Ноября 2026, 12:13
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Фото: МВД РК

В Астане водителя Toyota привлекли к ответственности за опасный дрифт на дороге. Мужчина выполнял рискованные манёвры ради создания видео для социальных сетей и увеличения просмотров.

По данным полиции, нарушителем оказался 25-летний Алмат Досмамбетов. Он грубо нарушил правила дорожного движения, создавая угрозу безопасности других участников движения.

В отношении водителя составили административные материалы за нарушение правил маневрирования, повреждение дорог, несоблюдение правил эксплуатации транспортных средств, а также мелкое хулиганство.

По решению суда мужчину арестовали на 10 суток. Автомобиль Toyota водворили на коммунальную стоянку.

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