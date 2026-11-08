В Астане водителя Toyota арестовали на 10 суток за дрифт ради просмотров
25-летний мужчина выполнял опасные манёвры на проезжей части, чтобы снять контент для социальных сетей.
8 Ноября 2026, 12:13
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8 Ноября 2026, 12:138 Ноября 2026, 12:13
176Фото: МВД РК
В Астане водителя Toyota привлекли к ответственности за опасный дрифт на дороге. Мужчина выполнял рискованные манёвры ради создания видео для социальных сетей и увеличения просмотров.
По данным полиции, нарушителем оказался 25-летний Алмат Досмамбетов. Он грубо нарушил правила дорожного движения, создавая угрозу безопасности других участников движения.
В отношении водителя составили административные материалы за нарушение правил маневрирования, повреждение дорог, несоблюдение правил эксплуатации транспортных средств, а также мелкое хулиганство.
По решению суда мужчину арестовали на 10 суток. Автомобиль Toyota водворили на коммунальную стоянку.
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