В Астане водителя Toyota арестовали на 10 суток за дрифт ради просмотров

В Астане водителя Toyota привлекли к ответственности за опасный дрифт на дороге. Мужчина выполнял рискованные манёвры ради создания видео для социальных сетей и увеличения просмотров.

По данным полиции, нарушителем оказался 25-летний Алмат Досмамбетов. Он грубо нарушил правила дорожного движения, создавая угрозу безопасности других участников движения.

В отношении водителя составили административные материалы за нарушение правил маневрирования, повреждение дорог, несоблюдение правил эксплуатации транспортных средств, а также мелкое хулиганство.

По решению суда мужчину арестовали на 10 суток. Автомобиль Toyota водворили на коммунальную стоянку.