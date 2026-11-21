В воинских частях Сил особого назначения Службы государственной охраны Республики Казахстан состоялись церемонии принятия Военной присяги военнослужащими срочной службы осеннего призыва.

В столице торжественный ритуал прошёл на площади Қазақ елі перед Дворцом Независимости. Аналогичная церемония состоится в Алматы — в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Разделить важный для военнослужащих день пришли их родные и близкие.

Солдаты призыва II-2026 были отобраны из всех регионов Казахстана и городов республиканского значения. Они проходят службу в воинских частях № 0112 в Астане и № 0111 в Алматы. До принятия присяги молодые военнослужащие прошли курс подготовки нового пополнения в полевых учебных центрах.

Принятие Военной присяги — одна из важнейших воинских традиций. С этого момента военнослужащие берут на себя обязательства защищать Родину, добросовестно исполнять обязанности, изучать военное дело, а также умело применять и беречь вверенные им оружие и технику.

После церемонии срочники приступят к выполнению задач Сил особого назначения СГО РК. В их числе — охрана эталонов Государственного Флага и Государственного Герба Казахстана, сопровождение протокольных мероприятий с участием Главы государства, обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов.

Стать военнослужащим срочной службы Сил особого назначения могут граждане Казахстана в возрасте от 18 до 27 лет, ростом от 180 до 195 сантиметров, имеющие образование не ниже среднего и не имеющие ограничений по состоянию здоровья. Преимущество при отборе отдают призывникам с высшим образованием, спортивными достижениями и разрядами.

Служба в подразделениях СГО РК может стать для молодых людей возможностью дальнейшего профессионального развития. После завершения срочной службы желающие могут продолжить службу по контракту, а в перспективе — стать сотрудниками и офицерами специального государственного органа.

На военнослужащих распространяются предусмотренные законодательством Казахстана социальные льготы для граждан, прошедших срочную воинскую службу, в том числе участие в программе «Срочники 2.0».