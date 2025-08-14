В столице восстановили нарушенные права более двух тысяч сотрудников дошкольных организаций, которым месяцами не выплачивали зарплату и не перечисляли социальные отчисления, передает BAQ.KZ. Прокуратура района Сарыарка выявила, что работодатели задерживали выплаты и не переводили обязательные пенсионные взносы, социальные налоги и платежи за медицинское страхование. В итоге под угрозой оказались доходы и социальные гарантии воспитателей, нянечек, поваров и других работников детсадов.

После вмешательства надзорного органа задолженность в размере 1 млрд тенге была полностью погашена. Руководитель, допустивший нарушения, понес дисциплинарную ответственность.

Прокуратура напоминает: задержка зарплаты и социальных отчислений — прямое нарушение закона и прав работников, и такие случаи будут пресекаться.