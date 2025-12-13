В Национальном музее Казахстана открылась выставка "История Великой Степи в иранских источниках", где впервые представлены копии 27 редких персидских рукописей, найденных в архивах МИД Ирана, передает BAQ.KZ. Эти документы раскрывают неизвестные ранее сведения о политической, экономической и дипломатической жизни Казахского ханства XVIII–XIX веков.

Накануне экспозицию посетили Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Ирана Масуд Пезешкиан, который передал материалы в рамках своего официального визита в Астану. Токаев отметил, что эти документы имеют огромную ценность для науки и помогут глубже понять историю страны.

Рукописи рассказывают о дипломатии ханов Тауке и Абулхаира, ситуации в Туркестане, а также содержат данные о месторождениях полезных ископаемых на территории Казахстана. Архивы подтверждают давние исторические связи двух государств и культурное влияние Ирана, которое прослеживается даже в казахском языке.

Выставка впервые открывает доступ широкой публике к уникальным источникам, проливающим свет на ключевые страницы общей истории Казахстана и Ирана.