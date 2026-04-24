В Астане впервые прошел Green Runway Fashion Show. Фоторепортаж

В Астане в рамках Регионального экологического саммита и международной выставки RES 2026 EXPO впервые состоялся показ эко-моды Green Runway Fashion Show.

На подиуме представили коллекции дизайнеров из стран Центральной Азии и Азербайджана. Участники объединили в своих работах национальные мотивы, современные дизайнерские решения и идеи устойчивой моды. Как прошел Green Runway Fashion Show - в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

Главной особенностью показа стала уникальная сценография с использованием живых растений и природных элементов. Она создавала эффект «живого пространства» и подчеркивала связь моды с природой.

Такой формат продемонстрировал новый подход к индустрии, где эстетика сочеталась с экологической ответственностью и культурным кодом региона.

Среди участников показа были: Татьяна Воротникова из Кыргызстана, Гюльнара Халилова из Азербайджана, Лэйли Хаидова из Туркменистана, Елена Ладик из Узбекистана, Хуршед Саторов и Нафиса Имранова из Таджикистана, а также Айдархан Калиев из Казахстана.

Каждый дизайнер представил коллекции из 10–12 образов. Работы были выполнены в трех направлениях: Eco-Heritage, где традиционный костюм был переосмыслен с использованием натуральных тканей и красителей; Upcycling & Recycling, основанном на создании одежды из переработанных материалов; и Bio-Design, где применялись природные принты и материалы с образами редких растений, в том числе занесенных в Красную книгу.

Показ собрал представителей государственных органов стран Центральной Азии, международных организаций, бизнеса и медиа, а также представителей фэшн-индустрии, дипломатического корпуса, деловых и экспертных кругов. В числе гостей были и участники Регионального экологического саммита и выставки RES 2026 EXPO.

