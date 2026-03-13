В Астане впервые пройдет этап Кубка мира по фехтованию

В престижном международном турнире ожидается участие более 600 спортсменов из 96 стран.

Фото: Pixabay.com

С 26 по 29 марта в легкоатлетическом комплексе QAZAQSTAN в Астане состоится этап Кубка мира по фехтованию на шпаге, передает BAQ.KZ.

Соревнования пройдут среди мужчин и женщин в личном и командном зачетах.

В составе сборной Казахстана выступят Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Ерлик Сертай, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов, а всего за медали поборются до 30 казахстанских спортсменов.

