В Астане впервые пройдет этап Кубка мира по фехтованию
В престижном международном турнире ожидается участие более 600 спортсменов из 96 стран.
Сегодня 2026, 08:23
116Фото: Pixabay.com
С 26 по 29 марта в легкоатлетическом комплексе QAZAQSTAN в Астане состоится этап Кубка мира по фехтованию на шпаге, передает BAQ.KZ.
Соревнования пройдут среди мужчин и женщин в личном и командном зачетах.
В составе сборной Казахстана выступят Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Ерлик Сертай, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов, а всего за медали поборются до 30 казахстанских спортсменов.
