С 22 по 24 апреля 2026 года в Астане впервые пройдет Региональный экологический саммит. Инициатива проведения RES 2026 в партнерстве с ООН была озвучена Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2023 году, передает BAQ.KZ.

Одну из ключевых панельных сессий мероприятий, посвященную справедливому энергетическому переходу в Центральной Азии, организует Министерство энергетики Казахстана.

– Вопросы энергоперехода остаются важными для многих стран. Ежегодно мировое энергопотребление растет, что означает необходимость сохранения и развития всех источников энергии — нефти, газа, угля, атома, солнечной и ветровой генерации. Главная задача — не исключать источники, а сделать каждый из них чище и эффективнее. Энергетическая политика во многих странах после периода чрезмерной гонки вновь делают ставку на баланс и прагматичный подход. Особенно важно учитывать национальные особенности и собственные темпы энергоперехода. Нужно выделить роль цифровизации и искусственного интеллекта в оптимизации энергосистем, повышении надежности сетей и сокращении выбросов, – отмечают в Минэнерго Казахстана.

В ведомстве отмечают, что Казахстан реализует эволюционный путь энергоперехода. Углеводороды сохраняют значимую роль в экономике, но используется внедрение чистых технологий, включая улавливание углерода. В стране активно развивается возобновляемая энергетика.



Региональный экологический саммит (RES 2026) – международное мероприятие, направленное на объединение стран Центральной Азии и других государств для решения острых экологических вопросов, включая изменение климата, деградацию водных ресурсов, устойчивое управление природными ресурсами и др. На Саммите в Астане ожидается участие 1500 делегатов – представителей государств, международных организаций, бизнеса и науки.

