В столице впервые в зимний период организовали семейную спортивную эстафету "Папа, мама и я". Мероприятие прошло в средней школе №116 акимата Астаны, введённой в эксплуатацию в прошлом году, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Учебное заведение построено в рамках национального проекта "Келешек мектептері" по поручению Главы государства. В настоящее время здесь обучаются около 3 тысяч школьников.

В эстафете приняли участие учащиеся третьих классов и их родители. Всего на старт вышли 11 семейных команд. Для участников подготовили пять этапов соревнований, включая бег с палками, сбор тарелок, бег по кругу, гонки на санях и поедание бауырсаков на скорость. Победителей определяли по времени выполнения заданий.

Как отметил заместитель директора школы по воспитательной работе Тлеккабыл Оразгалиулы, главная цель мероприятия — пропаганда здорового образа жизни и укрепление взаимодействия между родителями.

"Впервые в зимний период мы организовали семейную эстафету на улице. В дальнейшем планируем проводить подобные мероприятия и среди других классов. Для всестороннего развития учащихся в школе также работают бесплатные кружки по театру и дебатам", — рассказал он.

Участники отметили, что эстафета стала хорошей возможностью провести время с детьми и получить яркие эмоции.

"В повседневной суете мы не всегда можем уделить достаточно внимания детям. Сегодняшнее мероприятие позволило нам провести время вместе и зарядиться позитивом", — поделился участник команды "Дарын" Куантай Мырзабеков.

По итогам соревнований все команды были награждены, а для участников организовали горячий чай и угощение бауырсаками.