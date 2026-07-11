В Астане временно изменены несколько маршрутов общественного транспорта

В связи с этим, для создания удобства жителям и гостям города, временно изменена схема движения нескольких автобусных маршрутов.

По информации акимата столицы, до 13 июля автобусные маршруты №18, №37 и №303 временно изменены и в этот период будут курсировать до ипподрома «Казанат», где проходит фестиваль.

Также 11 и 12 июля время работы указанных маршрутов продлено до 23:00.

Во избежание дорожных заторов организаторы рекомендуют гостям фестиваля по возможности добираться на общественном транспорте вместо личных автомобилей.

Для входа на фестиваль необходимо приобрести билет на один или два дня. При этом для пенсионеров и детей до 16 лет вход на фестиваль BaiQymyz-2026 бесплатный.