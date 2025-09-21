В Астане временно изменили маршруты семи автобусных линий
Вчера, 17:31
В столице на время скорректированы схемы движения семи автобусных маршрутов, передаёт BAQ.KZ.
Изменения коснулись маршрутов № 5, 5А, 6, 16, 39, 42 и 72.
Пассажирам рекомендовано заранее учитывать временные корректировки и планировать свои поездки с учётом обновлённых схем движения.
