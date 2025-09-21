  • 22 Сентября, 01:26

В Астане временно изменили маршруты семи автобусных линий

Вчера, 17:31

Вчера, 17:31
246

В столице на время скорректированы схемы движения семи автобусных маршрутов, передаёт BAQ.KZ.

Изменения коснулись маршрутов № 5, 5А, 6, 16, 39, 42 и 72.

Пассажирам рекомендовано заранее учитывать временные корректировки и планировать свои поездки с учётом обновлённых схем движения.

