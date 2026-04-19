В Астане временно ограничат движение на трёх перекрёстках
Водителям и пешеходам рекомендуют заранее учитывать изменения.
Сегодня 2026, 13:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
111Фото: Pixabay.com
В столице с 19 по 21 апреля введут частичные ограничения движения на ряде участков проспекта Республики. Об этом сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.
Речь идёт о перекрёстках с улицами А. Иманова, Кенесары и проспектом Абая, где запланирован средний ремонт дорожного покрытия.
На время проведения работ движение на этих участках будет частично перекрыто. Для безопасности установят временные дорожные знаки и указатели.
Водителям и пешеходам рекомендуют заранее учитывать изменения и планировать маршруты с учётом ограничений.
