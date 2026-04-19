В Астане временно ограничат движение на трёх перекрёстках

В столице с 19 по 21 апреля введут частичные ограничения движения на ряде участков проспекта Республики. Об этом сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

Речь идёт о перекрёстках с улицами А. Иманова, Кенесары и проспектом Абая, где запланирован средний ремонт дорожного покрытия.

На время проведения работ движение на этих участках будет частично перекрыто. Для безопасности установят временные дорожные знаки и указатели.

Водителям и пешеходам рекомендуют заранее учитывать изменения и планировать маршруты с учётом ограничений.

