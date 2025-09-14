В Астане с 15 сентября начнутся работы по укладке верхнего слоя асфальта на улице Айтеке би, на участке от улицы К. Мухамедханова до улицы Сыганак, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

На время ремонта движение будет частично перекрыто и организовано поэтапно в одном направлении:

с 15 по 18 сентября - от ул. К. Мухамедханова в сторону ул. Сыганак;

с 19 по 23 сентября - в обратном направлении, от ул. Сыганак к ул. К. Мухамедханова.

Для безопасности участников дорожного движения установят временные дорожные знаки и указатели. Водителей и пешеходов просят учитывать изменения при планировании маршрутов и с пониманием отнестись к временным неудобствам.