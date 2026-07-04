В Астане временно ограничат движения у «Астана Арены» во время проведения Open Air
Водителям рекомендуется заранее продумывать маршруты и учитывать возможные задержки.
Сегодня 2026, 18:19
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Сегодня 2026, 18:19Сегодня 2026, 18:19
124Фото: Pixabay.com
6 июля на площади стадиона «Астана Арена» состоится праздничный концерт в формате Open Air ко Дню столицы.
Как сообщает официальный сайт столичного акимата, для удобства гостей и обеспечения безопасности во время проведения мероприятия будет ограничено движение транспорта в районе стадиона «Астана Арена» — со стороны Ледового дворца «Алау» и велотрека «Сарыарка».
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