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В Астане временно ограничат движения у «Астана Арены» во время проведения Open Air

Водителям рекомендуется заранее продумывать маршруты и учитывать возможные задержки.

Сегодня 2026, 18:19
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 18:19
Сегодня 2026, 18:19
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Фото: Pixabay.com

6 июля на площади стадиона «Астана Арена» состоится праздничный концерт в формате Open Air ко Дню столицы.

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, для удобства гостей и обеспечения безопасности во время проведения мероприятия будет ограничено движение транспорта в районе стадиона «Астана Арена» — со стороны Ледового дворца «Алау» и велотрека «Сарыарка».

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