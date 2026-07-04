В Астане временно ограничат движения у «Астана Арены» во время проведения Open Air

6 июля на площади стадиона «Астана Арена» состоится праздничный концерт в формате Open Air ко Дню столицы.

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, для удобства гостей и обеспечения безопасности во время проведения мероприятия будет ограничено движение транспорта в районе стадиона «Астана Арена» — со стороны Ледового дворца «Алау» и велотрека «Сарыарка».