В Астане временно ограничат проезд по проспекту Тлендиева
На участке установят временные дорожные знаки.
Сегодня 2026, 22:15
Фото: BAQ.kz
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщает о начале среднего ремонта дорожного покрытия на проспекте Н. Тлендиева, передает BAQ.kz.
Работы будут проводиться на участке от улицы Карталы до улицы Баршын. В связи с этим с 8 по 25 мая на данном отрезке дороги движение будет частично ограничено.
На время ремонта транспорт будет двигаться в обоих направлениях по одной стороне дороги.
Водителей и пешеходов просят заранее продумывать маршрут и учитывать возможные изменения в движении. Для безопасности на участке установят временные дорожные знаки и указатели.
