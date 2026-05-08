В Астане временно ограничат проезд по проспекту Тлендиева

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщает о начале среднего ремонта дорожного покрытия на проспекте Н. Тлендиева, передает BAQ.kz.

Работы будут проводиться на участке от улицы Карталы до улицы Баршын. В связи с этим с 8 по 25 мая на данном отрезке дороги движение будет частично ограничено.

На время ремонта транспорт будет двигаться в обоих направлениях по одной стороне дороги.

Водителей и пешеходов просят заранее продумывать маршрут и учитывать возможные изменения в движении. Для безопасности на участке установят временные дорожные знаки и указатели.