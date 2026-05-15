В Астане временно ограничили движение на ряде улиц

В столице в ночь с 15 на 16 мая будет полностью перекрыто движение автотранспорта на пересечении улиц Р. Кошкарбаева и С. Нурмагамбетова, передает BAQ.kz.

Ограничение будет действовать с 21:00 15 мая до 07:00 16 мая.

Кроме того, с 15 по 17 мая на нескольких участках проспекта Р. Кошкарбаева пройдут работы по среднему ремонту, в связи с чем движение будет частично ограничено:

участок проспекта Р. Кошкарбаева от проспекта Тауелсиздик до улицы Кордай;

въезд на проспект Р. Кошкарбаева со стороны улицы Акжол до проспекта Ш. Кудайбердиулы.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения при передвижении по городу.