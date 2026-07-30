Где в Астане 30 июля отключают горячую воду и свет
30 Июля 2026, 12:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
30 Июля 2026, 12:1530 Июля 2026, 12:15
52Фото: pexels.com
30 июля в Астане на ряде улиц временно ограничат подачу горячей воды и электроэнергии.
Где отключат горячую воду
Горячее водоснабжение будет отсутствовать с 08:00, 08:30 или 09:00 до 17:00–18:00 в зависимости от участка.
Под отключение попадают дома на улицах
- Акбидай,
- Кеменгерулы,
- Өндіріс,
- Бегенбай батыра,
- Ыбырай Дукенулы,
- Шокана Уалиханова,
- Кошкарбаева,
- Турара Рыскулова,
- Ұлы Дала,
- Гейдара Алиева,
- Мәңгілік Ел,
- Акмешіт,
- Кабанбай батыра,
- Достык,
- Динмухамеда Кунаева,
- Коргалжынское шоссе,
- Айтматова, Акын Сара,
- Райымбек батыра,
- а также на улицах Кайдарова, Калдаякова, Нажимеденова, Тыныбаева, Бозарал.
Где не будет света
Также 30 июля в нескольких районах столицы временно отключат электроэнергию.
Света не будет по отдельным адресам на улицах
- Ондасынова,
- Тайбекова,
- Космонавтов,
- Алпамыс батыра,
- Темірқазық,
- Теміртау,
- Қызылкөл,
- Шаттық,
- Акжол,
- Седуакасова,
- Сарысу,
- Алтынқұм,
- Анар,
- Каракум,
- Вишневский,
- Дукенулы,
- Богенбай батыра,
- Республика,
- Гоголя,
- Курмангазы,
- Оқжетпес,
- Карталы,
- Қоянды,
- Арқат,
- Алқатерек,
- Ақбастау,
- Ақмая,
- Айдын,
- Құрақты,
- Қызылсу,
- Суворов,
- Тайсойған,
- Жалын,
- Міржақып Дулатов,
- Мұса Жәлел,
- Шыңғыстау,
- Қайыңды,
- Сұлукөл,
- Ардагерлер,
- Сүмбе и других.
Отключения запланированы в период с 08:30 до 16:30, с 09:00 до 16:30, с 09:00 до 16:00 и с 13:00 до 16:30 в зависимости от адреса.
Самое читаемое
- Пропавшего срочника нашли в ВКО: названа причина ухода из части
- Беспилотники атаковали Рязань: сообщается о пожаре на предприятии и складе Wildberries
- Главный тренер «Челси» оценил дебютный гол Дастана Сатпаева
- На границе Казахстана и России снова выстроились километровые очереди
- Поезд протаранил КАМАЗ в Алматы: появились подробности серьезной аварии