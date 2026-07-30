Где в Астане 30 июля отключают горячую воду и свет

30 июля в Астане на ряде улиц временно ограничат подачу горячей воды и электроэнергии.

Где отключат горячую воду

Горячее водоснабжение будет отсутствовать с 08:00, 08:30 или 09:00 до 17:00–18:00 в зависимости от участка.

Под отключение попадают дома на улицах

Акбидай,

Кеменгерулы,

Өндіріс,

Б егенбай батыра,

Ыбырай Дукенулы,

Шокана Уалиханова,

Кошкарбаева,

Турара Рыскулова,

Ұлы Дала,

Гейдара Алиева,

Мәңгілік Ел,

Акмешіт,

Кабанбай батыра,

Достык,

Динмухамеда Кунаева,

Коргалжынское шоссе,

Айтматова, Акын Сара,

Райымбек батыра ,

а также на улицах Кайдарова, Калдаякова, Нажимеденова, Тыныбаева, Бозарал .

Где не будет света

Также 30 июля в нескольких районах столицы временно отключат электроэнергию.

Света не будет по отдельным адресам на улицах

Ондасынова,

Тайбекова,

Космонавтов,

Алпамыс батыра,

Темірқазық,

Теміртау,

Қызылкөл,

Шаттық,

Акжол,

Седуакасова,

Сарысу,

Алтынқұм,

Анар,

Каракум,

Вишневский,

Дукенулы,

Богенбай батыра,

Республика,

Гоголя,

Курмангазы,

Оқжетпес,

Карталы,

Қоянды,

Арқат,

Алқатерек,

Ақбастау,

Ақмая,

Айдын,

Құрақты,

Қызылсу,

Суворов,

Тайсойған,

Жалын,

Міржақып Дулатов,

Мұса Жәлел,

Шыңғыстау,

Қайыңды,

Сұлукөл,

Ардагерлер,

Сүмбе и других.

Отключения запланированы в период с 08:30 до 16:30, с 09:00 до 16:30, с 09:00 до 16:00 и с 13:00 до 16:30 в зависимости от адреса.