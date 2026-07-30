Где в Астане 30 июля отключают горячую воду и свет

30 Июля 2026, 12:15
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pexels.com 30 Июля 2026, 12:15
30 Июля 2026, 12:15
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Фото: pexels.com

30 июля в Астане на ряде улиц временно ограничат подачу горячей воды и электроэнергии.

Где отключат горячую воду

Горячее водоснабжение будет отсутствовать с 08:00, 08:30 или 09:00 до 17:00–18:00 в зависимости от участка.

Под отключение попадают дома на улицах

  • Акбидай,
  • Кеменгерулы,
  • Өндіріс,
  • Бегенбай батыра,
  • Ыбырай Дукенулы,
  • Шокана Уалиханова,
  • Кошкарбаева,
  • Турара Рыскулова,
  • Ұлы Дала,
  • Гейдара Алиева,
  • Мәңгілік Ел,
  • Акмешіт,
  • Кабанбай батыра,
  • Достык,
  • Динмухамеда Кунаева,
  • Коргалжынское шоссе,
  • Айтматова, Акын Сара,
  • Райымбек батыра,
  • а также на улицах Кайдарова, Калдаякова, Нажимеденова, Тыныбаева, Бозарал.

Где не будет света

Также 30 июля в нескольких районах столицы временно отключат электроэнергию.

Света не будет по отдельным адресам на улицах

  • Ондасынова,
  • Тайбекова,
  • Космонавтов,
  • Алпамыс батыра,
  • Темірқазық,
  • Теміртау,
  • Қызылкөл,
  • Шаттық,
  • Акжол,
  • Седуакасова,
  • Сарысу,
  • Алтынқұм,
  • Анар,
  • Каракум,
  • Вишневский,
  • Дукенулы,
  • Богенбай батыра,
  • Республика,
  • Гоголя,
  • Курмангазы,
  • Оқжетпес,
  • Карталы,
  • Қоянды,
  • Арқат,
  • Алқатерек,
  • Ақбастау,
  • Ақмая,
  • Айдын,
  • Құрақты,
  • Қызылсу,
  • Суворов,
  • Тайсойған,
  • Жалын,
  • Міржақып Дулатов,
  • Мұса Жәлел,
  • Шыңғыстау,
  • Қайыңды,
  • Сұлукөл,
  • Ардагерлер,
  • Сүмбе и других.

Отключения запланированы в период с 08:30 до 16:30, с 09:00 до 16:30, с 09:00 до 16:00 и с 13:00 до 16:30 в зависимости от адреса.

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