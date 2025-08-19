В Астане временно перекроют участок улицы Бухар Жырау
На участке от улицы Жошы хана до проспекта Аль-Фараби ведётся укладка асфальта.
Сегодня, 21:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:40Сегодня, 21:40
54Фото: pixabay
С 20 по 31 августа в Астане временно ограничат движение по улице Бухар Жырау в связи с ремонтными работами, передает BAQ.KZ.
По данным городского Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, на участке от улицы Жошы хана до проспекта Аль-Фараби ведётся укладка асфальта в рамках проекта реконструкции.
"В связи с этим с 20 по 31 августа текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в одном направлении.
Сначала с пр. Аль-Фараби в сторону пр. Мангилик Ел, затем с ул. Жошы хана в сторону пр. Аль-Фараби", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей города призывают заранее планировать маршрут, чтобы избежать заторов.
Самое читаемое
- Родители детей с ДЦП требуют извинений от блогера после его слов о "прелюбодеянии"
- Актюбинский газовый гигант оштрафован за создание искусственного дефицита
- В Казахстане усилят контроль за частной авиацией после падения самолета под Астаной
- Житель Уральска требует снести памятник, установленный на его земле
- Автомобиль наехал на двух рабочих на мосту в Астане