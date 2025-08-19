С 20 по 31 августа в Астане временно ограничат движение по улице Бухар Жырау в связи с ремонтными работами, передает BAQ.KZ.

По данным городского Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, на участке от улицы Жошы хана до проспекта Аль-Фараби ведётся укладка асфальта в рамках проекта реконструкции.

"В связи с этим с 20 по 31 августа текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в одном направлении. Сначала с пр. Аль-Фараби в сторону пр. Мангилик Ел, затем с ул. Жошы хана в сторону пр. Аль-Фараби", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей города призывают заранее планировать маршрут, чтобы избежать заторов.