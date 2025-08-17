В Астане временно перекроют улицу Мунайтпасова из-за ремонта
С 16 по 27 августа движение на этом отрезке будет ограничено.
Сегодня, 05:21
18Фото: BAQ.KZ
В Астане начались работы по среднему ремонту улицы Кажымукана Мунайтпасова. Ремонтные работы ведутся на участке от проспекта Тауелсиздик до проспекта Мухаммеда Жумабаева, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт акимата города.
С 16 по 27 августа движение на этом отрезке будет частично ограничено. Транспорт пустят в обоих направлениях, но лишь по одной стороне дороги.
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - говорится в сообщении.
