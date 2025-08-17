В Астане начались работы по среднему ремонту улицы Кажымукана Мунайтпасова. Ремонтные работы ведутся на участке от проспекта Тауелсиздик до проспекта Мухаммеда Жумабаева, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт акимата города.

С 16 по 27 августа движение на этом отрезке будет частично ограничено. Транспорт пустят в обоих направлениях, но лишь по одной стороне дороги.