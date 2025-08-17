  • 17 Августа, 05:25

В Астане временно перекроют улицу Мунайтпасова из-за ремонта

С 16 по 27 августа движение на этом отрезке будет ограничено.

Сегодня, 05:21
BAQ.KZ Сегодня, 05:21
Сегодня, 05:21
Фото: BAQ.KZ

В Астане начались работы по среднему ремонту улицы Кажымукана Мунайтпасова. Ремонтные работы ведутся на участке от проспекта Тауелсиздик до проспекта Мухаммеда Жумабаева, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт акимата города.

С 16 по 27 августа движение на этом отрезке будет частично ограничено. Транспорт пустят в обоих направлениях, но лишь по одной стороне дороги.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - говорится в сообщении.

