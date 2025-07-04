В столице временно закроют движение по ключевым улицам
Достык и Кунаева закрывают.
Сегодня, 12:35
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Сегодня, 12:35Сегодня, 12:35
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С 7 по 9 июля в столице временно перекроют движение автотранспорта по улицам Достык и Д. Кунаева (в районе дороги за ТРЦ "Хан Шатыр"), передает BAQ.KZ. Как сообщили в городских службах, это связано с проведением работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна.
Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения. Для удобства и безопасности участников дорожного движения на участках будут установлены временные знаки и указатели.
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