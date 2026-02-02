В Астане временно закрыли часть проспекта Тәуелсіздік
Сегодня, 13:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:21Сегодня, 13:21
57Фото: акимат Астаны
В Астане часть проспекта Тәуелсіздік временно закрыта из-за аварийно-восстановительных работ, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
– В связи с аварийно-восстановительными работами на пересечении проспекта Тәуелсіздік и улицы Ш. Калдаякова движение по проспекту Тәуелсіздік временно (на 1,5-2 суток) закрывается, – говорится в сообщении.
На участке от ул. Ш.Калдаякова до ул. И. Панфилова в одну сторону. При этом доступен дополнительный заезд на пр.Тәуелсіздік вправо от ул. Ш.Калдаякова.
Акимат просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать маршруты движения.
Самое читаемое