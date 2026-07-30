В Астане вводят новые тарифы на легкорельсовый транспорт Tarlan Astana
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 1 августа в системе легкорельсового транспорта Tarlan Astana начнет действовать расширенная линейка тарифов. Пассажирам предложат несколько вариантов оплаты проезда – от разовых билетов до долгосрочных проездных, передает корреспондент BAQ.KZ.
Стоимость одной поездки составит 200 тенге.
Также вводятся проездные с неограниченным количеством поездок:
- 1 день – 500 тенге;
- 3 дня – 1 500 тенге;
- 5 дней – 2 500 тенге;
- 10 дней – 4 000 тенге;
- 15 дней – 5 000 тенге;
- 1 месяц – 7 500 тенге;
- 3 месяца – 20 000 тенге.
Появятся пакеты с фиксированным количеством поездок
Для пассажиров, которые пользуются LRT нерегулярно, предусмотрены тарифы с ограниченным числом поездок:
- 5 поездок – 900 тенге;
- 10 поездок – 1 800 тенге;
- 20 поездок – 3 500 тенге;
- 30 поездок – 5 000 тенге.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Как будут действовать проездные
Месячные проездные имеют разные условия активации в зависимости от даты покупки.
Если проездной приобретен до 15-го числа включительно, он действует до конца текущего календарного месяца. При покупке после 15-го числа действие тарифа начинается с первого числа следующего месяца.
Дневные проездные и пакеты поездок активируются при первой валидации. Они действуют до окончания календарного дня либо до полного использования оплаченного количества поездок.
Где приобрести тарифы
Все тарифы можно приобрести в кассах на станциях. Они записываются на транспортные карты системы Tarlan Astana.
Проверить баланс транспортной карты можно в кассе или через терминалы, расположенные на станциях.
В компании также напомнили, что в случае утери транспортной карты действующие тарифы не восстанавливаются и не переносятся на новую карту.
Интеграция с автобусами продолжается
На сегодняшний день новые тарифы распространяются только на систему легкорельсового транспорта Tarlan Astana.
При этом продолжается работа по интеграции системы оплаты с городскими автобусами Астаны, что позволит в будущем использовать единый механизм оплаты общественного транспорта.
Самое читаемое
- Пропавшего срочника нашли в ВКО: названа причина ухода из части
- Беспилотники атаковали Рязань: сообщается о пожаре на предприятии и складе Wildberries
- На границе Казахстана и России снова выстроились километровые очереди
- Поезд протаранил КАМАЗ в Алматы: появились подробности серьезной аварии
- Самая большая угроза ИИ — не безработица: что показало исследование