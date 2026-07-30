В Астане вводят новые тарифы на легкорельсовый транспорт Tarlan Astana

С 1 августа в системе легкорельсового транспорта Tarlan Astana начнет действовать расширенная линейка тарифов. Пассажирам предложат несколько вариантов оплаты проезда – от разовых билетов до долгосрочных проездных, передает корреспондент BAQ.KZ.

Стоимость одной поездки составит 200 тенге.

Также вводятся проездные с неограниченным количеством поездок:

1 день – 500 тенге;

3 дня – 1 500 тенге;

5 дней – 2 500 тенге;

10 дней – 4 000 тенге;

15 дней – 5 000 тенге;

1 месяц – 7 500 тенге;

3 месяца – 20 000 тенге.

Появятся пакеты с фиксированным количеством поездок

Для пассажиров, которые пользуются LRT нерегулярно, предусмотрены тарифы с ограниченным числом поездок:

5 поездок – 900 тенге ;

; 10 поездок – 1 800 тенге ;

; 20 поездок – 3 500 тенге;

30 поездок – 5 000 тенге.

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Как будут действовать проездные

Месячные проездные имеют разные условия активации в зависимости от даты покупки.

Если проездной приобретен до 15-го числа включительно, он действует до конца текущего календарного месяца. При покупке после 15-го числа действие тарифа начинается с первого числа следующего месяца.

Дневные проездные и пакеты поездок активируются при первой валидации. Они действуют до окончания календарного дня либо до полного использования оплаченного количества поездок.

Где приобрести тарифы

Все тарифы можно приобрести в кассах на станциях. Они записываются на транспортные карты системы Tarlan Astana.

Проверить баланс транспортной карты можно в кассе или через терминалы, расположенные на станциях.

В компании также напомнили, что в случае утери транспортной карты действующие тарифы не восстанавливаются и не переносятся на новую карту.

Интеграция с автобусами продолжается

На сегодняшний день новые тарифы распространяются только на систему легкорельсового транспорта Tarlan Astana.

При этом продолжается работа по интеграции системы оплаты с городскими автобусами Астаны, что позволит в будущем использовать единый механизм оплаты общественного транспорта.