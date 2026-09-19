В Астане выбрали лучших представителей породы қазақы тазы
Эксперты оценили представителей национальной породы на соответствие стандартам и определили лучших собак.
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В Астане в рамках международной выставки собак прошла монопородная выставка «Қазақы тазы». Мероприятие объединило владельцев и заводчиков национальной породы и стало одной из площадок для ее сохранения и развития.
Во время выставки тазы оценивали эксперты. Они проверяли собак на соответствие породному стандарту и основным характеристикам, после чего определили лучших представителей породы.
Қазақы тазы считается частью культурного наследия казахского народа. На протяжении веков эти собаки использовались на охоте и занимали особое место в традиционной культуре. Порода также входит в число «семи ценностей» — жеті қазына.
Сегодня в Казахстане ведется работа по сохранению и развитию қазақы тазы, а также ее продвижению на международном уровне. Утвержден комплексный план мероприятий на 2026–2036 годы.
Проведение специализированных выставок позволяет поддерживать породные качества собак, развивать ответственное разведение и повышать интерес к национальной породе.
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