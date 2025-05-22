12 мая 2025 года в Астане Межрайонный суд по уголовным делам огласил приговор по резонансному делу: основательница компании "Happy Life KZ" признана виновной в создании и руководстве финансовой пирамидой, действовавшей почти девять лет, передает BAQ.KZ.

Следствием установлено, что с 2016 года А., используя свою фирму, выстроила схему, маскируемую под сетевой маркетинг. Под видом продажи товаров оздоровительного и косметического назначения – таких как лечебное мыло, сыворотки для лица и пищевые добавки под брендами "Айсауле" и "КазБад" – она на деле организовала классическую матричную пирамиду. Доход участников полностью зависел от привлечения новых вкладчиков, а деньги перераспределялись между уровнями структуры без реального бизнеса.

Для участия в одной из её "маркетинговых программ" требовалось внести взнос в размере от 7 500 до 1 600 000 тенге. За восемь лет таким образом было привлечено более 286 миллионов тенге. В момент прекращения деятельности пирамиды значительная часть новых вкладчиков не смогла вернуть свои деньги, а 35 граждан понесли прямой материальный ущерб на сумму свыше 16 миллионов тенге.

Суд признал вину А. доказанной, основываясь на показаниях потерпевших, свидетелей, экспертизах и других материалах уголовного дела. Несмотря на то, что обвиняемая свою вину отрицала и просила оправдания, прокурор настаивал на наказании в виде семи лет лишения свободы.

С учётом смягчающих обстоятельств – пожилого возраста и отсутствия предыдущих судимостей – суд приговорил А. к пяти годам лишения свободы. Кроме того, ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств и инвестициями, сроком на семь лет.

Гражданские иски пострадавших суд удовлетворил. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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