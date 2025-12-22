Сегодня в Астане суд огласил приговор анестезиологу Аиде Жумагалиевой по делу о смерти 3-летней девочки после лечения зубов под наркозом в стоматологии, передаёт BAQ.KZ.

Суд установил, что родители ребёнка обратились в частную стоматологическую клинику с жалобами на зубную боль. В ходе обследования выявлено 11 поражённых зубов. Несмотря на воспалительные процессы и неблагоприятные лабораторные показатели, подсудимая допустила проведение длительного лечения под общей седацией. В ходе процедуры использовался севофлуран в масочном режиме на протяжении 4,5 часов. При анестезиологическом обеспечении применялся несоответствующий дыхательный контур и отсутствовала синхронизация с аппаратом ИВЛ, что привело к острой гипоксии, отёку головного мозга и смерти пациентки.

Вина подсудимой была подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями судебных экспертиз и материалами уголовного дела.

Прокурор просил назначить подсудимой 4 года лишения свободы и 3 года запрета на занятие медицинской деятельностью с применением закона об амнистии. Потерпевшие настаивали на строгом наказании, сама подсудимая вину не признала.

Суд, учитывая наличие у подсудимой двух несовершеннолетних детей, положительную характеристику и отсутствие судимости, а также характер преступления как неосторожного и небольшой тяжести, назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с медицинской деятельностью, сроком на 3 года.

На основании Акта амнистии Жумагалиева освобождена от отбывания основного наказания. По делу гражданский иск потерпевшей стороной не заявлялся. Приговор ещё не вступил в законную силу.