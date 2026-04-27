В Астане вынесли приговор за попытку поджога
Житель Астаны получил срок после того, как согласился на «заработок» через соцсети и попытался поджечь жилой дом.
По данным следствия, мужчина искал дополнительный доход через Instagram и согласился выполнить незаконное задание за вознаграждение в размере 2000 долларов США.
Злоумышленник, осознавая последствия, бросил заранее подготовленные зажигательные устройства в сторону жилого дома, несмотря на то, что внутри находились люди. Его действия создали угрозу жизни и здоровью граждан.
При этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.
Приговор суда
Суд признал мужчину виновным в покушении на уничтожение чужого имущества. С учетом ранее непогашенной судимости ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.
Предупреждение прокуратуры
В прокуратуре напомнили, что участие в сомнительных схемах, предлагаемых через социальные сети, неизбежно влечет уголовную ответственность.
Граждан призывают не соглашаться на подозрительные «подработки», так как это может привести не только к потере свободы, но и создать угрозу для жизни и безопасности окружающих.
