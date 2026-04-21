В Астане вынесли приговор за преследование бывшей девушки

В Астане вынесен приговор по делу о сталкинге — преследовании жительницы столицы бывшим партнером, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как установил суд, мужчина на протяжении нескольких месяцев систематически преследовал девушку после прекращения отношений. С сентября 2025 года по февраль 2026 года он совершил более 150 звонков, направлял навязчивые сообщения с нецензурной лексикой, а также приходил к ней на работу.

Отмечается, что в одном из случаев он явился в салон красоты, где работала потерпевшая, устроил скандал, повредил имущество и угрожал расправой ей и членам ее семьи. В результате женщина была вынуждена жить в постоянном страхе.

По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ. Кроме того, в отношении осужденного установлены особые требования — ему запрещено разыскивать, преследовать и каким-либо образом контактировать с потерпевшей.

Также суд постановил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 392 тысяч тенге и компенсацию морального вреда в сумме 150 тысяч тенге.

В прокуратуре города Астаны напомнили, что преследование и психологическое давление могут повлечь уголовную ответственность.