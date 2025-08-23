В Астане сотрудники Управления жилья и жилищной инспекции вместе с председателями ОСИ вышли в дворы и квартиры многодетных семей, чтобы предотвратить самое страшное — падение детей из окон, передает BAQ.KZ.

С начала года в столице уже зафиксировано более 40 случаев подобных происшествий. Причина чаще всего одна — отсутствие специальных ограничителей на окнах. Не у всех родителей есть возможность установить защитные механизмы, поэтому городские службы начали бесплатные рейды: жильцам ставят "замки безопасности" и напоминают, что ни на минуту нельзя терять бдительность.

Мы не только устанавливаем блокираторы, но и разговариваем с семьями о правилах безопасности. Это важно — ведь речь идёт о жизни детей, — рассказал заместитель руководителя управления Еркебулан Малик.

На этот раз ограничители появились в квартирах многодетных семей жилых комплексов районов Сарыарка и Байконыр. А вместе с мерами безопасности семьи получили и небольшие подарки — школьные наборы и подгузники в рамках акции "Taza Qazaqstan".

Председатель ОСИ одного из ЖК Жанар Дюсенова отметила: "Наши дома многоэтажные, и тема безопасности детей для нас очень остра. Такие акции — это не только помощь, но и напоминание родителям о внимательности".

Подобные рейды в Астане будут проходить регулярно: заявки от ОСИ принимаются ежемесячно, и городские службы продолжают обеспечивать семьи всем необходимым для защиты детей.