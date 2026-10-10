В Астане высадили деревья в честь дня донорства

В Астане на аллее «Асыл қадам» состоялась акция по посадке деревьев в честь доноров, приуроченная к Европейскому дню донорства и трансплантации органов.

По состоянию на сентябрь 2026 года в Казахстане трансплантации ожидают 4 867 пациентов, включая 126 детей. За девять месяцев в стране проведено 208 трансплантаций органов, из них 42 — от посмертных доноров.

По данным eGov на 1 сентября, своё волеизъявление относительно посмертного донорства зарегистрировали 184 191 человек. Из них 17 158 выразили согласие – на 75 % больше, чем годом ранее.

Посаженные деревья стали символом благодарности донорам и напоминанием о людях, для которых трансплантация может стать шансом на жизнь. Решение о посмертном донорстве остаётся личным и добровольным, а информированность граждан и прозрачность системы имеют ключевое значение для формирования доверия.