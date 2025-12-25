В столице в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" полиция проводит комплексные мероприятия по выявлению и предупреждению нарушений правил благоустройства, а также по обеспечению общественного порядка и санитарного состояния, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

С начала проведения акции сотрудниками полиции в сфере благоустройства пресечено более 69 тысяч правонарушений. За несоблюдение экологических требований к административной ответственности привлечены 698 водителей грузового транспорта и 213 водителей ассенизаторских машин.

В ходе проверок установлено, что в ряде случаев подрядные организации не обеспечили установку ограждений и сигнальной ленты на местах проведения земляных работ в соответствии с требованиями безопасности, а также не восстановили нарушенное благоустройство. По данным фактам предусмотрена ответственность в рамках действующего законодательства.

Полиция призывает жителей и гостей столицы строго соблюдать требования законодательства, правила благоустройства и нормы общественного порядка, напоминая, что правонарушения могут быть выявлены в любое время и в любом месте.